Atlético-GO x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Crédito: Reprodução/Twitter Santos

Em confronto direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores, Atlético-GO e Santos se enfrentam na noite deste sábado, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly. As duas equipes estão separadas por um ponto apenas. O Peixe é o 11º colocado, com 46 pontos, enquanto o Dragão é o 13º, com 45.

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Para o duelo deste sábado, o técnico Marcelo Cabo terá um retorno importante. O atacante Zé Roberto retorna de suspensão e será titular contra o Peixe. Principal referência de ataque da equipe, ele foi um desfalque sentido na última rodada, derrota para o Red Bull Bragantino. Zé Roberto teve uma passagem sem brilho pelo Santos B em 2017.PEIXE SEM MARINHO

O técnico Cuca não terá seu principal jogador na partida deste sábado. O atacante Marinho ainda está em transição, se recuperando de edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que já o tirou da última partida. Em compensação, Soteldo trabalhou normalmente e volta ao time depois de desfalcar o Peixe no empate em 3 a 3 diante do Grêmio.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X SANTOS

Data e horário: 06 de fevereiro de 2021, às 21hEstádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

ATLÉTICO-GOJean; Dudu, João Victor, Eder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas; Janderson, Wellington Rato, Zé Roberto. Técnico: Marcelo CaboSuspensos: -Fora: Roberson (lesionado)