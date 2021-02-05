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Atlético-GO x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Equipes fazem confronto direto em busca de uma vaga na Copa Libertadores de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 20:13

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:13

Crédito: Reprodução/Twitter Santos
Em confronto direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores, Atlético-GO e Santos se enfrentam na noite deste sábado, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly. As duas equipes estão separadas por um ponto apenas. O Peixe é o 11º colocado, com 46 pontos, enquanto o Dragão é o 13º, com 45.
Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroDRAGÃO PODE CONTAR COM LEI DO EX
Para o duelo deste sábado, o técnico Marcelo Cabo terá um retorno importante. O atacante Zé Roberto retorna de suspensão e será titular contra o Peixe. Principal referência de ataque da equipe, ele foi um desfalque sentido na última rodada, derrota para o Red Bull Bragantino. Zé Roberto teve uma passagem sem brilho pelo Santos B em 2017.PEIXE SEM MARINHO
O técnico Cuca não terá seu principal jogador na partida deste sábado. O atacante Marinho ainda está em transição, se recuperando de edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que já o tirou da última partida. Em compensação, Soteldo trabalhou normalmente e volta ao time depois de desfalcar o Peixe no empate em 3 a 3 diante do Grêmio.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X SANTOS
Data e horário: 06 de fevereiro de 2021, às 21hEstádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!
ATLÉTICO-GOJean; Dudu, João Victor, Eder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas; Janderson, Wellington Rato, Zé Roberto. Técnico: Marcelo CaboSuspensos: -Fora: Roberson (lesionado)
SANTOS​John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Alison e Lucas Braga (Jean Mota); Arthur Gomes, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: CucaSuspensos: Sandry e MadsonFora: Marinho, Carlos Sánchez e Raniel (lesionados)

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