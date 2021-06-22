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futebol

Atlético-GO x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:22

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:22

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Campeonato Brasileiro segue para sua sexta rodada e, nesta quarta-feira, o Fluminense defende a invencibilidade na competição visitando o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Enquanto o Tricolor é o sexto colocado, o time da casa está em oitavo.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
Com um jogo a menos, o Atlético-GO tem duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui. A equipe vem de três partidas sem vencer, apesar de ter tido a classificação na Copa do Brasil pelo caminho. O técnico Eduardo Barroca deve ter mais opções nesta quarta. Willian Maranhão, que cumpriu suspensão diante do Athletico-PR, volta. Éder e Ronald também podem ficar à disposição.
Invicto na competição, o Fluminense tenta manter o bom momento e pode igualar a maior sequência sem derrotas de sua história no Brasileirão. O Tricolor ainda não conseguiu vencer fora de casa nesta edição e tenta fazê-lo pela primeira vez para se manter entre os primeiros. A equipe tem nove pontos. Roger Machado terá o retorno do volante Yago Felipe, suspenso na rodada passada.
Veja a tabela do Brasileirão
​FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X FLUMINENSE
Data/Hora: 23/06/2021, às 19hLocal: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Barroca)Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Janderson, Natanael e Zé Roberto;
Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira.
Desfalques: Hudson (lesão ligamentar)Pendurados: Roger Machado e Abel HernándezSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Fluminense e 40% no empate.

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