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futebol

Atlético-GO x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Confira tudo sobre o confronto que decidirá uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Tricolor terá o retorno de Nenê, Dodi e Michel Araújo, que foram poupados no domingo...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 18:02
Crédito: Fluminense e Atlético-GO disputam uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, em Goiânia (Lucas Merçon/Fluminense
Nesta quinta, Fluminense e Atlético-GO decidem uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, no estádio Olímpico de Goiânia, às 20h. No confronto de ida, o Tricolor levou a melhor por 1 a 0 no Maracanã e tem a vantagem do empate. Quem avançar no duelo garantirá não só uma vaga na fase decisiva da competição, como levará uma premiação de R$ 2,6 milhões.
Após poupar jogadores e ter muitos desfalques na partida contra o Sport pelo Brasileirão, o técnico Odair Hellmann terá o retorno de três jogadores da espinha dorsal do time titular: Nenê, artilheiro da equipe na temporada com 17 gols, Dodi e o uruguaio Michel Araújo.
A principal dúvida do treinador é no ataque. A tendência é que Luiz Henrique seja novamente utilizado como titular ao lado de Wellington Silva, com um ataque mais leve, já que o Fluminense tem a vantagem por ter vencido no Rio de Janeiro. Marcos Paulo e Felippe Cardoso também podem ser utilizados no jogo, porém o experiente Fred não viajou com o grupo e está fora da decisão.
No Dragão, o treinador Vágner Mancini não terá Renato Kayser, que pertencia ao Cruzeiro e foi negociado com o Athlético-PR. O clube já está no mercado em busca de um novo centroavante e têm Hyuri e Júnior Brandão como opções para o confronto desta quinta. Ele novamente não poderá contar com Éverton Felipe, que já jogou a competição pelo Cruzeiro e Marlon Freitas (lesionado).FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-GO x FLUMINENSE
Data-Hora: 24-09-20 - 20hLocal: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / Sportv (menos para região de GO) e Canais Premeire
ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder e Nicolas; Edson, Oliveira, Janderson, Chico, Gustavo Ferrareis; Hyuri (Júnior Brandão). Técnico: Vágner Mancini
Desfalques: Marlon Freitas e Éverton Felipe (já jogou pelo Cruzeiro)Pendurados: Suspensos: Ninguém
FLUMIENENSE: Muriel, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Luiz Henrique e Wellington Silva. Técnico: Odair Hellmann
Desfalques: Danilo Barcelos (já jogou pelo Botafogo), Digão, Caio Paulista e Frazan (lesionados), Fred (não foi relacionado para a partida)Pendurados: Marcos PauloSuspensos: Ninguém
PALPITES
Na redação do LANCE!, 70% apostam na vitória do Fluminense, 20% no Atlético-GO e 10% no empate.

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