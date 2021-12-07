Atlético-GO x Flamengo: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Na noite desta quinta-feira, às 21h30, o Flamengo e Atlético-GO medem forças no Estádio Antônio Accioly, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, este será o último compromisso das duas equipes rubro-negras na temporada 2021. > Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnicoO confronto, vale frisar, é importante para o Atlético-GO. Isso porque, após vencer o Internacional, o Dragão saltou para a nona colocação e, agora, briga por uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa ultrapassar o América-MG ou o Fluminense na tabela de classificação.