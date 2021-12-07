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futebol

Atlético-GO x Flamengo: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Dragão ainda tem chances de conquistar uma vaga na Libertadores; já o Flamengo apenas cumpre tabela na última rodada...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 17:17

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:17

Na noite desta quinta-feira, às 21h30, o Flamengo e Atlético-GO medem forças no Estádio Antônio Accioly, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, este será o último compromisso das duas equipes rubro-negras na temporada 2021. > Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnicoO confronto, vale frisar, é importante para o Atlético-GO. Isso porque, após vencer o Internacional, o Dragão saltou para a nona colocação e, agora, briga por uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa ultrapassar o América-MG ou o Fluminense na tabela de classificação.
O Flamengo, por sua vez, apenas cumpre tabela neste jogo. O time da Gávea não tem mais chances de ser campeão nem de perder a segunda colocação. Assim, estagnado na tabela, o clube deve dar férias antecipadas ao elenco e mandar a campo um time formado por jovens da base.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
A partida poderá ser assistida pelo canal Premiere. Além disso, o LANCE! transmitirá o confronto em tempo real.
Crédito: OFlamengovenceuoAtlético-GOnoprimeiroturno(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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