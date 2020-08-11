Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-GO x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Rubro-Negro carioca visitará o Rubro-Negro goiano nesta quarta-feira, às 20h30...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:00

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:00

Crédito: Paulo Marcos
A segunda rodada do Campeonato Brasileiro iniciará nesta quarta-feira, dia do confronto entre Atlético-GO e Flamengo, no Estádio Olímpico (GO), às 20h30. Enquanto o azarão mandará o jogo e estreará na competição, já que a sua partida na rodada inaugural (ante Corinthians) foi adiada, o favorito e visitante terá a chance de "responder" ao tropeço do último fim de semana.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O Flamengo, que contará com a volta de Diego Ribas e buscará a primeira vitória com Domènec Torrent, terá força máxima para recuperar o três pontos perdidos contra o Atlético-MG. Por sua vez, o homônimo do Galo, através das palavras do técnico Vágner Mancini, já avisou que espera um duelo equilibrado e de muita intensidade, sem temer os atuais campeões.
FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO X FLAMENGO
Estádio: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)Data: 12/8/2020, às 20h30Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere e rádios
ATLÉTICO-GO (Técnico: Vágner Mancini)Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlos Freitas e Jorginho; Matheuzinho, Ferrareis e Júnior Brandão.
Lesionado: Renato KayzerSuspensos: - Pendurados: -
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent) Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: -Suspensos: - Pendurados: -
PALPITES: Na redação do L!, 80% acreditam em vitória do Flamengo, 10%, em empate e o restante, 10%, em triunfo do Atlético-GO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados