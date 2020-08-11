Atlético-GO x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Paulo Marcos

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro iniciará nesta quarta-feira, dia do confronto entre Atlético-GO e Flamengo, no Estádio Olímpico (GO), às 20h30. Enquanto o azarão mandará o jogo e estreará na competição, já que a sua partida na rodada inaugural (ante Corinthians) foi adiada, o favorito e visitante terá a chance de "responder" ao tropeço do último fim de semana.

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O Flamengo, que contará com a volta de Diego Ribas e buscará a primeira vitória com Domènec Torrent, terá força máxima para recuperar o três pontos perdidos contra o Atlético-MG. Por sua vez, o homônimo do Galo, através das palavras do técnico Vágner Mancini, já avisou que espera um duelo equilibrado e de muita intensidade, sem temer os atuais campeões.

FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO X FLAMENGO

Estádio: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)Data: 12/8/2020, às 20h30Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere e rádios

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vágner Mancini)Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlos Freitas e Jorginho; Matheuzinho, Ferrareis e Júnior Brandão.

Lesionado: Renato KayzerSuspensos: - Pendurados: -

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent) Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: -Suspensos: - Pendurados: -