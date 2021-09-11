Atlético-GO x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste domingo, às 18h15, Atlético-GO e Corinthians se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão-2021, Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Enquanto o Timão vem com inúmeros desfalques entre os titulares e de uma boa sequência no campeonato, atingindo o G6, a equipe de Goiás terá dois baixas importantes no ataque, mas contará com a volta do lateral-direito DuduTABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O Alvinegro terá seis desfalques neste domingo. Além de Willian, impedido de jogar pela Anvisa, Renato Augusto, Jô, Luan, Adson e Gil são as ausências que quebram a cabeça de Sylvinho. Com isso, a formação da equipe deve sofrer mudanças, sendo que Róger Guedes será deslocado para jogar como "falso 9" e Giuliano para uma função mais pelo lado do campo. Raul Gustavo será a substituição natural na zaga, enquanto Roni é candidato para o meio-campo.

Pelo lado do Atlético-GO, a preocupação é quanto à montagem do setor de ataque, uma vez que Janderson e André Luis, que pertencem ao Corinthians, não podem jogar e serão desfalques. A dúvida é sobre quem substituirá a dupla. O mais provável é que os laterais Arnaldo e Natanael façam as vezes de ponta. Na lateral direita, em contrapartida, Dudu retorna de suspensão.

ATLÉTICO-GO x CORINTHIANS

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Data/Horário: 12/9/2021, às 18h15Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Arnaldo (Ronald), Zé Roberto e Natanael (Toró). Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques: Marlon Freitas (lesão), Janderson e André Luis (motivo contratual)Pendurados: Zé Roberto, João Paulo, Wanderson e Baralhas

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Vitinho (Cantillo); Giuliano, Gustavo Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.