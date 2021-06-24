Atlético-GO vence e encerra invencibilidade do Fluminense no Brasileirão

Em partida movimentada para os dois lados, o Atlético-GO foi superior e venceu o Fluminense por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, nesta quarta-feira. O resultado acaba com a invencibilidade de 14 partidas do Tricolor no Campeonato Brasileiro (contando com a edição de 2020). O gol que definiu o confronto pela sexta rodada foi marcado por Nathan Silva.

​Com o resultado, o time da casa fica em quinto, com 10 pontos. Já o Flu vai para oitavo, com nove. Na próxima rodada, o Atlético entra em campo apenas na segunda-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino às 20h. Já o Fluminense terá o Corinthians pela frente no domingo, às 16h, em São Januário.

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​VACILOS

As duas equipes começaram a partida pressionando a saída de bola uma da outra. Com propostas semelhantes, mesmo nas características diferentes, o início foi bem movimentado. Entretanto, alguns erros individuais, como uma furada de João Paulo, um escorregão de Yago Felipe e uma dificuldade no domínio de Fred, impediram as chances mais claras.

MELHOROU

O Fluminense voltou com mais intensidade para o segundo tempo, tentou pressionar e Fred perdeu uma ótima oportunidade. Por outro lado, a postura mais ofensiva deu espaços ao Atlético-GO, que perdeu um gol feito com Natanael. Apesar dessas oportunidades, as duas equipes tiveram enorme dificuldade para se manterem regulares ao longo do duelo. O Flu ainda perdeu Samuel Xavier, que já havia entrado na vaga de Calegari no intervalo, e precisou colocar André e improvisar Yago Felipe na direita, o que matou o time.

FUNCIONOU

Na reta final, o Dragão se lançou mais e pressionou para ficar com a bola. Aos 27, Zé Roberto chegou a marcar, mas o árbitro invalidou após empurrão em Luccas Claro. Arthur Gomes ainda perdeu outra grande oportunidade minutos depois em lance atrapalhado da zaga tricolor, mas chutou para fora. A imposição deu resultado. Aos 34, Arthur Gomes recebeu a sobra e deu um cruzamento na medida para Nathan Silva cabecear para o fundo do gol.

MINUTOS FINAIS

Já desorganizado e jogando mal, o Fluminense tentou vencer a marcação dos adversários nos minutos finais para tentar arrancar um empate. No entanto, faltou pontaria, atenção e mais qualidade nas tentativas. Por isso, nada mudou e o invicto caiu.

FICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO 1X0 FLUMINENSE

Data/Hora: 23/06/2021, às 19hLocal: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Nathan Silva (34'/2ºT) (1-0)Cartões amarelos: Janderson, Nathan Silva, Fernando Miguel (ACG), Gabriel Teixeira, Nino, Luiz Henrique (FLU)Cartões vermelhos: -

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Igor Cariús (André Luis - 25'/2ºT); Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo (Arthur Gomes - 40'/1ºT); Janderson, Natanael, Zé Roberto (Baralhas - 39'/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca.