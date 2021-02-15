Atlético-GO faz proposta por Mailson, mas Sport não libera

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

Atleta da base do Sport, o goleiro Mailson teve poucas oportunidades na última temporada com a camisa do time pernambucano, embora tenha sido importante em vários momentos para a equipe. Apesar dos poucos jogos em 2020, o bom desempenho quando acionado desperta o interesse do mercado. O Atlético-GO fez uma proposta pelo goleiro visando a contratação para a temporada 2021, mas ouviu que o Leão da Ilha conta com o jovem de 24 anos no elenco.

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Vale ressaltar que não é a primeira proposta recusada pelo Sport. Na última janela de 2020, Mailson recebeu proposta do Heerenveen-HOL e quase acabou indo para o velho continente

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