Atlético-GO faz proposta por Mailson, mas Sport não libera

Atleta da base do Sport, o goleiro Mailson teve poucas oportunidades na última temporada com a camisa do time pernambucano, embora tenha sido importante em vários momentos para a equipe. Apesar dos poucos jogos em 2020, o bom desempenho quando acionado desperta o interesse do mercado. O Atlético-GO fez uma proposta pelo goleiro visando a contratação para a temporada 2021, mas ouviu que o Leão da Ilha conta com o jovem de 24 anos no elenco.
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Europa
Vale ressaltar que não é a primeira proposta recusada pelo Sport. Na última janela de 2020, Mailson recebeu proposta do Heerenveen-HOL e quase acabou indo para o velho continente
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Trajetória
Chegando em 2016 para a base do clube pernambucano, Mailson soma 67 jogos oficiais e 2 títulos (Campeonato Pernambucano de 2017 e 2019). Neste último, Mailson foi o herói da conquista ao defender 2 pênaltis na disputa decisiva contra o rival Náutico. Naquele dia, ele quebrou um tabu de 13 anos, ao ser o único goleiro, sem ser o ídolo Magrão, a defender um pênalti em decisões que partiram da marca da cal.