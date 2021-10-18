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Atlético de Madrid x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Liverpool lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento, mas encara um Atlético de Madrid invicto na competição e com o apoio da torcida no Wanda Metropolitano...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 13:26
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Atlético de Madrid encara o Liverpool nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Champions League. A equipe de Simeone busca vencer e tomar a liderança do Grupo B, mas não terá tarefa fácil uma vez que os Reds estão com 100% de aproveitamento até o momento.Análise do rival
- O Liverpool trabalha muito bem com pressão alta, contra-ataque, aproveita os espaços. Para competir com eles está claro que temos que equilibrar a intensidade. E assim buscar nossas opções de jogo e tentar causar danos - disse Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
> Veja a tabela da Champions League
Histórico do confronto
Atlético de Madrid e Liverpool já se enfrentaram em seis ocasiões por Champions League e Europa League, sendo três vitórias para os espanhóis, dois empates e apenas um triunfo para os ingleses. Na Liga dos Campeões 2019/2020, a equipe de Simeone derrotou o time de Jurgen Klopp nos dois jogos de oitavas de final.
FICHA TÉCNICA:Atlético de Madrid x Liverpool
Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Kondogbia e Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Lemar e Carrasco; Suárez e Griezmann
Desfalques: Matheus Cunha and José Giménez (machucados). Stefan Savic (suspenso)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Keita; Salah, Firmino e Mane
Desfalques: Thiago Alcântara e Harvey Elliott (machucados)

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