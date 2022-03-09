Atlético de Madrid pensa na contratação de Dybala, que está em reta final de contrato com a Juventus

Já pensando na próxima temporada, o Atlético de Madrid tem interesse em contar com o meia-atacante Paulo Dybala, atualmente na Juventus. De acordo com a imprensa espanhola, os Colchoneros estão atentos à situação contratual do argentino, que tem vínculo com o time de Turim apenas até o fim de junho.Segundo informações do jornal "As", o diretor esportivo do Atléti, Andrea Berta, é grande admirador do futebol de Dybala e o nome do atleta está na lista da equipe da capital. Ainda conforme o portal, a direção colchonera chegou a se reunir com os representates do camisa 10 para debater a contratação.