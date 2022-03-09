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Atlético de Madrid pensa na contratação de Dybala, que está em reta final de contrato com a Juventus

Argentino de 28 anos ainda não definiu o futuro na Velha Senhora e já está livre para assinar pré-contrato com outro time. Liverpool também está interessado no meia-atacante...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 16:16

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:16

Já pensando na próxima temporada, o Atlético de Madrid tem interesse em contar com o meia-atacante Paulo Dybala, atualmente na Juventus. De acordo com a imprensa espanhola, os Colchoneros estão atentos à situação contratual do argentino, que tem vínculo com o time de Turim apenas até o fim de junho.Segundo informações do jornal "As", o diretor esportivo do Atléti, Andrea Berta, é grande admirador do futebol de Dybala e o nome do atleta está na lista da equipe da capital. Ainda conforme o portal, a direção colchonera chegou a se reunir com os representates do camisa 10 para debater a contratação.
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As negociações entre Dybala e Juventus por um novo contrato, neste momento, estão paralisadas. Em janeiro, o canal "Sportitalia" garantiu que o meia-atacante deseja receber um salário de 10 milhões de euros (R$ 55 milhões) para renovar o vínculo. O Liverpool é outro clube que acompanha a situação.
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Na atual temporada, ainda convivendo com algumas lesões, Dybala entrou em campo 27 vezes, marcou 12 gols e deu ainda seis assistências. O argentino está na Velha Senhora desde 2015, onde já fez 281 partidas, 112 gols e 48 assistências no total.
Crédito: DybalaéumdosprincipaisnomesdaJuventus(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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