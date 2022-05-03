Atlético de Madrid não fará homenagem para Real Madrid após conquista do título da La Liga

O Atlético de Madrid não irá realizar um corredor para os jogadores do Real Madrid por conta da conquista do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam pela La Liga neste domingo, mas o clube colchonero explicou os seus motivos.- Alguns querem converter o que nasceu como um gesto de reconhecimento ao campeão em um pedágio público que devem pagar aos seus rivais, impregnado com um aroma de humilhação. De jeito nenhum o Atlético de Madrid irá colaborar com essa tentativa de escárnio em que se esquecem os valores do esporte e se fomenta a tensão e o confronto entre os torcedores.