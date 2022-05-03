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Atlético de Madrid não fará homenagem para Real Madrid após conquista do título da La Liga

Equipe de Diego Simeone se recusa a realizar um corredor para celebrar a conquista do rival...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 14:50
O Atlético de Madrid não irá realizar um corredor para os jogadores do Real Madrid por conta da conquista do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam pela La Liga neste domingo, mas o clube colchonero explicou os seus motivos.- Alguns querem converter o que nasceu como um gesto de reconhecimento ao campeão em um pedágio público que devem pagar aos seus rivais, impregnado com um aroma de humilhação. De jeito nenhum o Atlético de Madrid irá colaborar com essa tentativa de escárnio em que se esquecem os valores do esporte e se fomenta a tensão e o confronto entre os torcedores.
> Veja a tabela da La Liga
Embora não exista a possibilidade de homenagem pública ao rival, o Atlético de Madrid parabenizou o clube merengue através de uma carta. Esse procedimento é parte da política dos colchoneros, que felicitam seus adversários por este meio de comunicação.
Além de carta, Miguel Ángel Gil Marín, dirigente do Atlético, entrou em contato com diversas personalidades do Real Madrid para parabenizá-los pela conquista do 35º Campeonato Espanhol.
Crédito: RealMadridnãoreceberáhomenagemdoAtléticodeMadridpelo35ºtítulodaLaLiga(Foto:VíctorCarretero/RealMadrid

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