Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid não desiste da contratação de Antoine Griezmann, diz presidente
futebol

Atlético de Madrid não desiste da contratação de Antoine Griezmann, diz presidente

Atacante francês do Barcelona pode ser contratado novamente pelo seu ex-clube nesta janela de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 16:08

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 16:08

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, garantiu que o clube da capital espanhola segue na busca pela contratação do atacante Antoine Griezmann, do Barcelona. Apesar da dificuldade da negociação, o dirigente mostra certo otimismo.
Veja a tabela do Espanhol- Não descartamos nada, mas o que podemos dizer é que não é uma contratação fácil. Esperamos novidades, não só do Griezmann, mas digo já que é uma operação difícil - comentou Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid.
A negociação entre Barcelona e Atlético de Madrid é considera muito difícil para a equipe da capital, que busca contratar o atacante francês novamente. A troca entre Griezmann e Saúl, meia do clube colchonero, é considerada improvável de acontecer.
O staff de Griezmann também não apresenta um cenário positivo para o Atlético de Madrid, visto que pronunciou-se recentemente sobre a negociação e disse que o jogador 'não está disposto a aceitar nenhuma condição de saída simplesmente pelo fato do Barcelona se encontrar em uma situação complicada'.
Neste sábado, completam-se sete anos do anúncio de Antoine Griezmann como reforço do Atlético de Madrid. O atacante francês esteve no clube entre os anos de 2014 e 2019, e foi um dos principais nomes da equipe espanhola durante este tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados