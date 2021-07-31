Atlético de Madrid não desiste da contratação de Antoine Griezmann, diz presidente

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, garantiu que o clube da capital espanhola segue na busca pela contratação do atacante Antoine Griezmann, do Barcelona. Apesar da dificuldade da negociação, o dirigente mostra certo otimismo.

Veja a tabela do Espanhol- Não descartamos nada, mas o que podemos dizer é que não é uma contratação fácil. Esperamos novidades, não só do Griezmann, mas digo já que é uma operação difícil - comentou Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid.

A negociação entre Barcelona e Atlético de Madrid é considera muito difícil para a equipe da capital, que busca contratar o atacante francês novamente. A troca entre Griezmann e Saúl, meia do clube colchonero, é considerada improvável de acontecer.

O staff de Griezmann também não apresenta um cenário positivo para o Atlético de Madrid, visto que pronunciou-se recentemente sobre a negociação e disse que o jogador 'não está disposto a aceitar nenhuma condição de saída simplesmente pelo fato do Barcelona se encontrar em uma situação complicada'.