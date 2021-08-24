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Atlético de Madrid empresta Marcos Paulo, ex-Fluminense, ao Famalicão

Jogador de 20 anos chegou ao clube espanhol nesta janela de transferências, mas foi emprestado para ganhar rodagem no futebol europeu. Contrato é de apenas um ano...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 16:17

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:17

Crédito: Divulgação / Famalicão
Contratado pelo Atlético de Madrid nesta temporada após encerrar seu contrato com o Fluminense, o atacante Marcos Paulo foi emprestado ao Famalicão, de Portugal, por uma temporada. Anunciado nesta terça-feira na equipe lusitana, o brasileiro afirmou estar muito feliz com a oportunidade.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português- Estou muito feliz de vir para Portugal e vestir a camisa do Futebol Clube de Famalicão. Foi muito importante a confiança transmitida por Idan Ofer (acionista do Atlético de Madrid e dono da equipe portuguesa) e sua equipe para mostrar o meu potencial e poder ajudar o clube - afirmou o atleta. Com nacionalidade portuguesa, Marcos Paulo não atuará como estrangeiro. O jogador, inclusive, é figura constante nas categorias de base da seleção lusitana e recentemente foi chamado mais uma vez para representar a equipe de Portugal na categoria sub-21.
+ Veja dez jogadores que podem agitar o mercado na última semana da janela de transferências na Europa
Marcos Paulo vestirá a camisa 9 no clube português.

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