Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético de Madrid e Barça podem fazer troca envolvendo Griezmann

Atacante francês pode retornar aos colchoneros, onde viveu melhor época da carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 13:47

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 13:47

Crédito: AFP
Uma troca entre Barcelona e Atlético de Madrid pode movimentar o mercado espanhol de transferências nas próximas semanas. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', catalães e colchoneros podem fazer negócio envolvendo o atacante francês Antonie Griezmann e o meia espanhol Saúl Ñiguez.Ainda segundo o veículo espanhol, a negociação seria uma troca direta: Griezmann retornaria ao Atlético de Madrid, enquanto Saúl passaria a defender o Barcelona. Nenhum dos dois fez grande temporada pelas respectivas equipes e podem ser negociados ainda nesta janela de transferências.
Aos 30 anos, Griezmann se destacou pelo Atlético de Madrid na última década e foi contratado pelo Barcelona no meio de 2019. Contudo, não conseguiu ter o mesmo desempenho no Barcelona e não caiu nas graças do torcedor blaugrana. Já Saúl, que era peça-chave nos últimos anos de Atleti, não fez boa temporada pela equipe e figurou por várias vezes no banco de reservas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados