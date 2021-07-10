Atlético de Madrid e Barça podem fazer troca envolvendo Griezmann

Uma troca entre Barcelona e Atlético de Madrid pode movimentar o mercado espanhol de transferências nas próximas semanas. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', catalães e colchoneros podem fazer negócio envolvendo o atacante francês Antonie Griezmann e o meia espanhol Saúl Ñiguez.Ainda segundo o veículo espanhol, a negociação seria uma troca direta: Griezmann retornaria ao Atlético de Madrid, enquanto Saúl passaria a defender o Barcelona. Nenhum dos dois fez grande temporada pelas respectivas equipes e podem ser negociados ainda nesta janela de transferências.
Aos 30 anos, Griezmann se destacou pelo Atlético de Madrid na última década e foi contratado pelo Barcelona no meio de 2019. Contudo, não conseguiu ter o mesmo desempenho no Barcelona e não caiu nas graças do torcedor blaugrana. Já Saúl, que era peça-chave nos últimos anos de Atleti, não fez boa temporada pela equipe e figurou por várias vezes no banco de reservas.