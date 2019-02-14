Atlético de Madrid, Chelsea e PSG brigam para ter capixaba Richarlison

O Atlético de Madrid entrou na briga com Chelsea e PSG pelo atacante Richarlison. Os Colchoneros entraram em contato com os representantes do jogador e estão dispostos a fazer uma grande oferta pelo brasileiro na próxima janela para contar com o atleta em Madri.
Potencial
Segundo o jornal espanhol 'As', o Atleti acredita que vale a pena investir em Richarlison. Primeiro por conta do seu potencial: o atacante tem apenas 21 anos e se adaptou bem a Premier League, apesar do momento ruim do Everton na competição. Segundo porque o clube espanhol acredita que Richarlison pode contribuir imediatamente, no sentido de que não teria problemas de adaptação.
Blues de olho
O Chelsea é outro clube que deseja contar com o atleta. Segundo o 'Daily Mail', Sarri já declarou que quer renovar o seu setor ofensivo e, com isso, Richarlison poderia permanecer na Inglaterra. O Everton pagou 50 milhões de libras pelo jogador e não deve negociar por menos que isso.
Panorama
Na atual temporada, Richarlison marcou 11 gols e deu duas assistências em 28 jogos. O Everton, porém, vive fase irregular e ocupa a nona colocação do Inglês. Na próxima rodada, enfrenta o Cardiff, fora de casa, no dia 26/02.