Atlético de Madrid, Chelsea e PSG brigam para ter capixaba Richarlison

O Atlético de Madrid entrou na briga com Chelsea e PSG pelo atacante Richarlison. Os Colchoneros entraram em contato com os representantes do jogador e estão dispostos a fazer uma grande oferta pelo brasileiro na próxima janela para contar com o atleta em Madri.

Richarlison é um dos destaques do Everton, da Inglaterra Crédito: Everton/Divulgação

Potencial

Segundo o jornal espanhol 'As', o Atleti acredita que vale a pena investir em Richarlison. Primeiro por conta do seu potencial: o atacante tem apenas 21 anos e se adaptou bem a Premier League, apesar do momento ruim do Everton na competição. Segundo porque o clube espanhol acredita que Richarlison pode contribuir imediatamente, no sentido de que não teria problemas de adaptação.

Blues de olho

O Chelsea é outro clube que deseja contar com o atleta. Segundo o 'Daily Mail', Sarri já declarou que quer renovar o seu setor ofensivo e, com isso, Richarlison poderia permanecer na Inglaterra. O Everton pagou 50 milhões de libras pelo jogador e não deve negociar por menos que isso.

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