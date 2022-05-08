Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético de Madrid bate Real Madrid e fica perto de confirmar a vaga na próxima Champions League
futebol

Atlético de Madrid bate Real Madrid e fica perto de confirmar a vaga na próxima Champions League

Carrasco marcou de pênalti para garantir a vitória dos Colchoneros
...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 18:07
O Atlético de Madrid bateu o Real Madrid por 1 a 0 no Wanda Metropolitano pela 35ª rodada da La Liga. Com a vitória, os Colchoneros ficam bem próximos de confirmar a vaga na próxima Champions League. O gol foi marcado por Carrasco de pênalti.> Veja a tabela da La Liga
DOMÍNIO DO ATLÉTICO!O Atlético de Madrid se entregou e foi superior ao Real Madrid na primeira etapa. A equipe foi bem pelo corredor esquerdo com as jogadas de Carrasco. A posse de bola foi bem equilibrada, contra uma equipe merengue mista e com menos objetividade.
CARRASCO MARCA!Os Colchoneros precisavam de uma vitória para ficar cada vez mais perto de assegurar a vaga na Champions League e foi atrás do resultado. Aos 40 minutos, Matheus Cunha foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti com o auxílio do VAR. Carrasco converteu a cobrança e botou os Colchoneros na frente.
SEGUNDO TEMPOO Atlético de Madrid seguiu com vontade de jogar na volta do intervalo. Mas, com as substituições do Real Madrid, a partida deu uma equilibrada e, no fim do jogo, os merengues pressionaram enquanto os colchoneros suportaram a pressão.
SEQUÊNCIACampeão antecipado, o Real Madrid cumpre tabela do Campeonato Espanhol e vai pegar o Levante na quinta-feira. Enquanto o Atlético de Madrid, que briga para garantir a vaga na Champions League, enfrenta o Elche na quarta-feira.
Crédito: CarrascomarcadepênaltinavitóriadoAtléticodeMadrid(Foto:GABRIELBOUYS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados