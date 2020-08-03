Atletas e comissão do time feminino do Cruzeiro passarão por testes de Covid-19 nesta segunda-feira

Crédito: As Cabulosas voltarão às atividades esta semana no Cruzeiro com os testes para detectar a Covid-19-(Igor Sales/Cruzeiro

Após quase cinco meses sem treinos presenciais, o departamento de futebol feminino se aproxima da retomada. O primeiro passo será dado na manhã desta segunda-feira,3 de agosto, quando atletas e comissão técnica passarão por exames de Covid-19. Os testes acontecerão no alojamento da equipe, em Belo Horizonte.

Durante a semana, logo após a divulgação dos resultados, haverá o primeiro treinamento do time cinco estrelas. Neste momento inicial, as atividades serão realizadas na Toca da Raposa I. Em razão do avanço da pandemia de coronavírus, os trabalhos do time cruzeirense foram interrompidos no dia 16 de março. Desde então, com exceção do período das férias coletivas, as jogadoras têm feito exercícios em suas casas, sempre orientadas remotamente pelos profissionais do clube.