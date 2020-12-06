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Atletas do Verdão ironizam carrinho de Soteldo em Mayke: 'Segue o jogo'

Venezuelano deu uma tesoura no palmeirense, mas foi advertido apenas com o cartão amarelo, fato que gerou indignação do lado alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 21:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 21:00

Crédito: Reprodução
A grande polêmica do empate de 2 a 2 entre Santos e Palmeiras neste sábado (5), na Vila Belmiro, em jogo válido pelo Brasileirão, foi a dura entrada do santista Soteldo no lateral-direito Mayke, do Palmeiras, ainda na primeira etapa. O camisa 10 do Peixe deu uma tesoura e quase tirou o palmeirense da partida.
Confira a tabela do Brasileirão​Mayke ficou caído no gramado por alguns instantes sentindo dores no tornozelo esquerdo, mas logo se recuperou e seguiu na partida. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou apenas o cartão amarelo para Soteldo, fato que gerou revolta dos palmeirenses. Após a partida, os meias Raphael Veiga e Lucas Lima postaram o lance em suas respectivas redes sociais com a legenda: 'segue o jogo', claramente ironizando a decisão do juiz de não ter expulsado o santista.
​A expulsão de Zé Rafael nos últimos instantes de partida revoltou ainda mais o elenco alviverde, que viu falta de critério da arbitragem em lances capitais da partida.

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