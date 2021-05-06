Atletas do Vasco participam de um debate sobre racismo com professor de história no CT do Almirante

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Antes do treinamento de quarta-feira, os jogadores do Vasco participaram de um debate sobre racismo no CT do Almirante, na Cidade de Deus, com o professor de história e vascaíno José Nilton Júnior. Segundo o clube, essa iniciativa faz parte do projeto de formação integral do atleta-cidadão, idealizado pela vice-presidência de Relações Públicas em parceria com o Departamento de Futebol.

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O professor José Nilton Júnior foi vítima de racismo no ano passado durante uma aula virtual do colégio onde leciona, no município de Niterói. No debate, o educador compartilhou sua experiência, destacou a importância de se debater sobre pautas sociais de combate à discriminação racial e reforçou o histórico do Cruz-Maltino, precursor na luta contra o racismo no esporte brasileiro.

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- Foi muito significativo para mim, como professor, vascaíno e negro, que vivencia atitudes racistas com uma certa frequência, vir no CT e contar um pouco da minha experiência. Feliz também por ver que o Vasco, com sua história e sua tradição, segue engajado nessa luta contra o racismo. Passei aos atletas que é muito importante eles conhecerem essa história, aderirem a essa luta, pois só dessa forma conseguiremos atingir mais pessoas, combater o problema e transformar o mundo num lugar melhor para viver, sem discriminação - afirmou o professor Júnior.

Ao encerrar o bate-papo, o professor foi presenteado com uma camisa All Black personalizada com o número 8, em alusão ao ídolo do docente, Juninho Pernambucano. além disso, ele recebeu um quadro referente à Resposta Histórica, que foi um documento assinado no dia 7 de abril de 1924 sendo um marco na luta contra o racismo no esporte brasileiro.