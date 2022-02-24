Atletas do time feminino do Corinthians passam por cirurgia bem sucedida no joelho

A goleira Kemelli e a lateral-direita Katiuscia, do Corinthians, passaram por cirurgia bem sucedida para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A operação ocorreu na manhã de quarta-feira (23), no Hospital São Luiz, e foi conduzido pelo Dr. Joaquim Grava.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

A goleira se contundiu durante o aquecimento da partida contra o Grêmio, no domingo (13), que garantiu o título das Brabas na Supercopa do Brasil. Já a lateral teve a lesão ainda no primeiro tempo da decisão.

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O Departamento Médico corintiano não informou o prazo de recuperação, mas geralmente em lesões como essa, com necessidade de procedimento cirúrgico, a volta aos gramados duram de seis a nove meses. Com isso, a tendência é que Kemelli e Katiuscia fiquem fora do restante da temporada.

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O Corinthians, que conquistou a tríplice-coroa na temporada passada (Paulistão, Brasileirão e Libertadores) venceu a Supercopa do Brasil, primeira competição do calendário feminino de 2022.

Agora, o foco das Brabas é no Campeonato Brasileiro, que deve começar no dia 6 de março.