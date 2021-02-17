Atletas do Sub-20 convocam a torcida para a final da Supercopa do Brasil no domingo: 'Raiz é ser Vasco'

Crédito: Os Meninos da Colina conquistaram o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil 2020 (Reprodução/site do Vasco

Os Meninos da Colina terão mais uma decisão pela frente. No próximo domingo, a equipe sub-20 do Vasco disputa a final da Supercopa do Brasil da categoria contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Nas redes sociais, os atletas convocaram a torcida para apoiar a equipe na decisão.

> Confira e simule a a classificação do Campeonato Brasileiro No vídeo, a garotada convoca a torcida ao citar o horário, a data e detalhes da decisão e no fim entoam o grito de "Raiz é ser Vasco". A torcida vascaína deposita muita esperança na base do clube, que vem conquistando títulos nos últimos antes. Ao Lance!, o gerente do sub-20, Carlos Brazil, fez um balanço e falou mais sobre o futuro.

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Cabe salientar que o time que erguer o troféu garantirá uma vaga na Copa Libertadores da categoria. O Gigante da Colina conquistou o Campeonato Carioca sobre o Botafogo e a Copa do Brasil sub-20, em cima do Bahia, chega com moral para mais um duelo decisivo e busca um título inédito. Os meninos do Galo conquistaram o Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR.