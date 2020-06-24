Atletas do Santos passarão por avaliações cardíacas e musculares nesta semana

Após apresentação dos jogadores no CT Rei Pelé nesta terça-feira, o intuito do clube, entre quarta e sexta-feira, é realizar avaliações cardíacas e isocinéticas, que classifica a parte muscular dos envolvidos. E MAIS:Evandro lamenta saída e estuda processo contra o Santos por dívidaJogadores do Santos iniciam as avaliações no CT Rei PeléSantos tem atleta e oito funcionários infectados pela COVID-19Membro de CG do Santos comenta sobre redução salarial e patrocíniosGestor do Santos coloca julho como 'mês decisivo' para quitar débitosVão vir? Membro do CG do Santos fala sobre Robinho e Ricardo OliveiraCG do Santos detalha protocolos de segurança do clube no CTSantos é condenado pela FIFA e terá que pagar R$ 4 mi por AguilarNo primeiro momento, o elenco santista fez um trabalho específico de composição corporal com o Departamento de Fisiologia. Já no campo, eles passaram por testes físicos. Trabalhos com bola serão permitidos apenas a partir do dia 1º de julho, de acordo com as diretrizes da Federação Paulista de Futebol e governo do Estado de São Paulo.