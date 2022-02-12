Atletas da equipe feminina do Fluminense fazem um 'tour' pela sala de troféus do clube

A apresentação da história do Fluminense fez parte do ritual de chegada dos reforços da equipe feminina. As atletas Dan Nunes, Thaíni, Nadine, Bia Cardoso, Nainara Lima, Nágila Santos, contratadas para a equipe adulta tricolor e Maria Vitoria, da base, visitaram o Estádio de Laranjeiras pela primeira vez na sexta-feira (11). As jogadoras fizeram um "tour" que teve início na Sala de Troféus do clube, passaram pelo salão nobre, tribuna de honra, arquibancada social e gramado.

A atacante Nadine falou com otimismo após este encontro.

- A história do Fluminense é grandiosa. Um clube com muitas conquistas e títulos importantes. Foi ótimo estarmos aqui hoje, vendo tudo isso de perto. Espero que possamos colocar mais uma taça aqui em breve - disse ao site oficial do clube.

As atletas também se impressionaram com o espaço dedicado aos diversos títulos das categorias de base. Há as taças do Futebol Feminino pela conquista do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 de 2020 e do Estadual Feminino Sub-18 de 2021.

O FluTour funciona de segunda a sexta-feira, às 10h, 12h, 14h e 16h; e aos sábados, domingos e feriados, às 10h, 11h, 13h, 14h e 15h. O valor é de R$ 30, com guia do clube e acesso à Sala de Troféus, Salão Arnaldo Guinle e Estádio Presidente Manoel Schwartz. Existe, ainda, a opção de visita somente à Sala de Troféus, sem guia do clube, pelo valor de R$ 20.