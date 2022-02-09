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futebol

Atleta do Chelsea abandona seleção: 'Não volto, é minha decisão final'

Hakim Ziyech revelou desentendimento com treinador e não joga mais por Marrocos...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 21:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 21:54
Um dos principais nomes do Marrocos não defenderá mais a seleção. Em desabafo nas redes sociais, o meia Hakim Ziyech, do Chelsea, afirmou que não defenderá mais a equipe africana. A decisão foi impulsionada pelas recentes polêmicas com o técnico do time marroquino, Vahid Halilhodzic.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG
- Não vou voltar à seleção. Essa decisão é final. É perfeitamente claro como as coisas estão acontecendo lá. Estou focado naquilo que estou fazendo e isso passa pelo meu clube. Vou respeitar a decisão de Halilhodzic. Sinto pena pelos torcedores, mas essa é a situação - escreveu Ziyech.
+ Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: 'Equipe muito boa'
O princípio da confusão se iniciou em junho, quando Halilhodzic afirmou que Ziyech teria fingido uma lesão para não jogar uma partida por Marrocos. Desde então, o atleta não foi mais convocado. Na última semana, quando questionado sobre Ziyech, o técnico respondeu que não o convocaria nem se fosse o Messi.
Crédito: Ziyechentrouemconflitocomotécnicodaseleçãomarroquina(Foto:AFP

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