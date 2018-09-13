Atleta da base do Vasco morre após luta contra o câncer

Isaque não resistiu a um câncer e morreu nesta quinta-feira (13) Crédito: Acervo Pessoal

O Vasco, assim como Flamengo, Botafogo e Fluminense, quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, lamentou a morte de Isaque Souza, jogador que integrava o time sub-14 do Cruz-Maltino. O atleta mirim da equipe de base do Vasco não resistiu a um câncer ósseo, que tratava desde julho deste ano, e faleceu nesta quinta-feira (13), conforme anunciado pelo Gigante da Colina em suas redes sociais. Ele estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

Isaque, quando no início do ano divulgou publicamente a doença, recebeu apoio de dirigentes do clube e jogadores. O ídolo vascaíno e ex-presidente do clube, Roberto Dinamite, foi um dos nomes que se solidarizou com a condição de Isaque.

Nesta quinta, o Vasco, através de sua conta no Twitter, lamentou a morte do garoto. "Infelizmente o guerreiro Isaque nos deixou. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento", escreveu.