Atleta colombiano da base negocia rescisão amigável com o Corinthians

O Corinthians está prestes a perder o meia colombiano Juan David Torres. O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas solicitou o rompimento do vínculo. A tendência é que o Timão aceite o pedido de desligamento, já que jogador completará 21 anos no próximo dia 31 de março, estourará a idade para a categoria sub-20 e não faz parte dos planos do elenco profissional. O atleta, inclusive, nem foi inscrito na última edição da Copa São Paulo e Futebol Júnior.

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Uma alternativa seria inserir Juan no time sub-23, de aspirantes, mas o clube alvinegro extinguiu a categoria a partir desta temporada.

A informação do pedido de rescisão foi publicado inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.

A postura do atleta em solicitar a saída amigável do Corinthians se dá por conta do estafe do meia ter recebido sondagens de outras equipes do futebol sul-americano e deseja dar rodagem ao jogador.

Revelação bem novo no cenário colombiano, Juan David acertou com o Banfield, da Argentina, aos 16 anos, onde defendeu a base dos taladros por duas temporadas. Em 2019 chegou ao Timão, mas nunca se firmou nas categorias inferiores da equipe alvinegra.

Enquanto não há o acerto da rescisão, o colombiano segue treinando com outros seis jogadores que estouraram a ideia do sub-20, mas que ainda não possuem espaço no time principal.