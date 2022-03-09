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futebol

Atleta colombiano da base negocia rescisão amigável com o Corinthians

Juan David Torres estourou idade para o sub-20 e não faz parte dos planos no time profissional do Timão. Estafe do atleta tem propostas de outras equipes na América do Sul...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 14:55

Publicado em 09 de Março de 2022 às 14:55

O Corinthians está prestes a perder o meia colombiano Juan David Torres. O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas solicitou o rompimento do vínculo. A tendência é que o Timão aceite o pedido de desligamento, já que jogador completará 21 anos no próximo dia 31 de março, estourará a idade para a categoria sub-20 e não faz parte dos planos do elenco profissional. O atleta, inclusive, nem foi inscrito na última edição da Copa São Paulo e Futebol Júnior.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão
Uma alternativa seria inserir Juan no time sub-23, de aspirantes, mas o clube alvinegro extinguiu a categoria a partir desta temporada.
A informação do pedido de rescisão foi publicado inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.
A postura do atleta em solicitar a saída amigável do Corinthians se dá por conta do estafe do meia ter recebido sondagens de outras equipes do futebol sul-americano e deseja dar rodagem ao jogador.
Revelação bem novo no cenário colombiano, Juan David acertou com o Banfield, da Argentina, aos 16 anos, onde defendeu a base dos taladros por duas temporadas. Em 2019 chegou ao Timão, mas nunca se firmou nas categorias inferiores da equipe alvinegra.
Enquanto não há o acerto da rescisão, o colombiano segue treinando com outros seis jogadores que estouraram a ideia do sub-20, mas que ainda não possuem espaço no time principal.
Crédito: JuanDavidchegouaoTimãocomstatusdeestrela,masnãovingou(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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