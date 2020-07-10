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Ativo fora de campo: em 2017, Kalou, reforço do Botafogo, afirmou: 'Racismo é como terrorismo'

Atacante que vai jogar no Alvinegro tem visão forte longe das quatro linhas; há três anos, marfinense comparou, à "ESPN", atos racistas com ações terroristas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 00:43

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 00:43

Crédito: Instagram/@salomonkalou
Kalou chega para ser um dos maiores reforços do Botafogo para a temporada. O marfinense, ao que parece, tem tudo para contribuir com o clube e a sociedade fora de campo também. Assim como Keisuke Honda, outra contratação do Glorioso para 2020, o marfinense é ativo fora das quatro linhas.
Em 2017, quando atuava pelo Hertha Berlin, da Alemanha, Kalou comentou, em entrevista à "ESPN", sobre um protesto que os jogadores da equipe fizeram. Durante a execução do hino nacional, a equipe ajoelhou, em protesto por episódios de racismo na época.
- Ficar de joelhos não tem a ver com levantar bandeira, mas sim mostrar que somos um só como povo. Um coração humano é muito pequeno para ter lugar para tanto ódio, isso é algo horrível para se ter no coração. Fico mal por essas pessoas com tanto ódio no coração - afirmou, na entrevista, realizada em outubro de 2017.

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