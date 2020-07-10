Ativo fora de campo: em 2017, Kalou, reforço do Botafogo, afirmou: 'Racismo é como terrorismo'

Crédito: Instagram/@salomonkalou

Kalou chega para ser um dos maiores reforços do Botafogo para a temporada. O marfinense, ao que parece, tem tudo para contribuir com o clube e a sociedade fora de campo também. Assim como Keisuke Honda, outra contratação do Glorioso para 2020, o marfinense é ativo fora das quatro linhas.

Em 2017, quando atuava pelo Hertha Berlin, da Alemanha, Kalou comentou, em entrevista à "ESPN", sobre um protesto que os jogadores da equipe fizeram. Durante a execução do hino nacional, a equipe ajoelhou, em protesto por episódios de racismo na época.