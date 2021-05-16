Atividade do Fluminense é marcada por última atividade e despedida de Michel Araújo

A reapresentação do Fluminense neste domingo, após o empate em 1 a 1 com o Flamengo pela final do Carioca, foi marcada também por um adeus. De malas prontas para defender o Al Wasl, Michel Araújo realizou seu último treino com seus companheiros no CT Carlos Castilho e, em seguida, se despediu dos jogadores e dos funcionários do Tricolor das Laranjeiras.

O uruguaio vai para o Al Wasl a pedido do treinador Odair Hellmann, com quem trabalhou no Fluminense. Segundo o "GE", como a janela de transferências internacionais só abre no meio do ano, o atleta estava mantendo a forma no Fluminense. Agora, Michel passará a planejar a viagem a organizará a mudança com sua esposa e seu filho, que também vivem no Rio de Janeiro. O Fluminense faturará US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) pelo empréstimo do jogador de 24 anos. O valor de compra ao fim do vínculo está fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo. A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. O contrato atual do meia com o Tricolor das Laranjeiras dura até o final de 2024.