Atitude de Moisés após queda do Internacional chama a atenção da mídia argentina

Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional

Ao monitorar as reações do atacante Carlitos Tevez na classificação do Boca Juniors diante do Internacional pelo duelo das oitavas de final da Copa Libertadores, a transmissão da partida acabou captando um curioso momento destacado pelo portal da TyC Sports entre o camisa 10 argentino e o lateral-esquerdo Moisés.

Isso porque, ainda nos primeiros minutos do confronto em La Bombonera, ambos estiveram envolvidos em uma dura dividida onde o lateral do Colorado acertou a perna de Tevez que rendeu muitas reclamações para que ele fosse expulso. Algo que, com o cartão vermelho dado a Obando já próximo do fim do tempo regulamentar, ganhou ainda mais destaque.

Porém, menos de cinco minutos após a batida de Peglow passar por sobre o travessão de Andrada, além dos tradicionais cumprimentos entre atletas dos dois times, Rodinei e o próprio Moisés se aproximaram de Tevez em momento onde teriam pedido a camiseta do icônico jogador.