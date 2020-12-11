Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atitude de Moisés após queda do Internacional chama a atenção da mídia argentina
futebol

Atitude de Moisés após queda do Internacional chama a atenção da mídia argentina

Portal 'TyC Sports' destacou fato do lateral-esquerdo pedir a camisa de Carlitos Tevez sendo que, na primeira etapa, jogadores estavam envolvidos em duro lance...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:47

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:47

Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional
Ao monitorar as reações do atacante Carlitos Tevez na classificação do Boca Juniors diante do Internacional pelo duelo das oitavas de final da Copa Libertadores, a transmissão da partida acabou captando um curioso momento destacado pelo portal da TyC Sports entre o camisa 10 argentino e o lateral-esquerdo Moisés.
Isso porque, ainda nos primeiros minutos do confronto em La Bombonera, ambos estiveram envolvidos em uma dura dividida onde o lateral do Colorado acertou a perna de Tevez que rendeu muitas reclamações para que ele fosse expulso. Algo que, com o cartão vermelho dado a Obando já próximo do fim do tempo regulamentar, ganhou ainda mais destaque.
Porém, menos de cinco minutos após a batida de Peglow passar por sobre o travessão de Andrada, além dos tradicionais cumprimentos entre atletas dos dois times, Rodinei e o próprio Moisés se aproximaram de Tevez em momento onde teriam pedido a camiseta do icônico jogador.
- Logo depois de terminar a definição dos doze passos, um jogador do Inter pediu a camiseta a Carlos Tevez logo depois de ter cometido uma dura infração durante a partida! - relatou o portal argentino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados