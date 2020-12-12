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futebol

'Atitude' cobrada por Barroca é refletida em mudanças no Botafogo

Entre voto de confiança para jogadores e renovação de oportunidade para quem está em baixa, treinador tenta encaixar a equipe para a partida contra o Inter no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 07:20

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 07:20

Crédito: Mudanças do tabuleiro marcarão retorno de Eduardo Barroca à beira do campo (Gabriel Baron / BFR
A busca por uma nova atitude no Botafogo passa por mudanças no tabuleiro de Eduardo Barroca. Para o confronto da equipe com o Internacional, neste sábado, às 19h, o técnico tem a missão de, finalmente, transformar a tentativa em um acerto para o Alvinegro na rota do Campeonato Brasileiro.
A pouca ofensividade fez com que Barroca depositasse as fichas na velocidade. Como Kalou vem tendo atuações abaixo do esperado, o polivalente Warley receberá nova oportunidade para formar a linha de frente com Bruno Nazário e Pedro Raul.
Com 11 partidas pelo Glorioso, o jogador de 21 anos balançou a rede uma vez e surge como uma opção para atuar pelas pontas, fazendo dobradinha com outra novidade. Kevin retomou o posto da lateral direita após as oscilações de Marcinho. O corredor tende a ser uma das cartadas para o duelo deste sábado.
> VEJA A TABELA DO BRASILEIRO E SIMULE OS JOGOS
Já na outra lateral, Victor Luis (que volta após cumprir suspensão) surge como expectativa para abrir caminho a um jogador que tenta cair nas graças de vez com a camisa do Botafogo. Honda, que após a goleada que o Glorioso sofreu para o São Paulo treinou sozinho no Morumbi, deve ganhar nova chance de aliar a produtividade à força física.
Já no setor defensivo, Helerson tem uma prova de fogo neste sábado. Sem atuar há um ano, o jovem, que foi reintegrado recentemente pelo dirigente Túlio Lustosa, fará a dupla de zaga com Kanu. Solução que soou mais viável diante das baixas de Benevenuto e Forster.
Em meio a dificuldades e votos de confiança (renovados ou para uma nova oportunidade), o Botafogo de Eduardo Barroca tenta mostrar que a atitude vai além do discurso.

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