Athletico-PR x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos enfrenta o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (24), às 19 horas (Brasília), na Arena da Baixada. A partida de volta será na Vila Belmiro, no dia 14 de setembro, às 21h30.O técnico Fernando Diniz conta com importantes desfalques para este duelo. Guilherme Camacho, Danilo Boza e Moraes, que já atuaram por outro time na Copa do Brasil, não estão à disposição. O zagueiro Kaiky também não poderá ser utilizado pois se recupera de uma lesão de grau 2 no reto femoral.
O Santos vem de classificação contra a Juazeirense. No jogo de ida, o Peixe venceu sem dificuldades por 4 a 0, com gols de Madson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sánchez. Na volta, na Bahia, o time de Diniz foi derrotado por 2 a 0, mas se classificou no agregado.Já o Furacão empatou com o Atlético-GO, por 2 a 2, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de volta do torneio. Porém, como a equipe paranaense havia vencido por 2 a 1 no duelo da ida, no agregado venceu o confronto por 4 a 3 no placar agregado.
FICHA TÉCNICAATHLETICO-PR X SANTOS
Data e hora: 25 de agosto de 2021, às 19h00 (horário de Brasília)Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Como e onde assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Christian, Terans, Nikao, Carlos Eduardo e Bissoli; Técnico: António Oliveira
SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Marcos Leonardo; Técnico: Fernando DinizDesfalques: Moraes, Danilo Boza e Camacho (já atuaram por outra equipe), Sandry, Jobson, Zanocelo, Kaiky e Marinho (lesionados)