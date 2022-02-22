Athletico-PR x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pela Recopa

Nesta quarta-feira, às 21h30, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam pela partida de ida da Recopa Sul-Americana de 2022, na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores-2021 e o campeão da Copa Sul-Americana-2021. Ambos os times vão a campo com desfalques para iniciar a busca por mais essa taça internacional na galeria.TABELA> Veja as datas da Recopa Sul-Americana-2022 clicando aqui

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Reforçado para esta temporada, contando com a volta de Pablo, além da contratação de Marlos, o Furacão vem forte para buscar o título inédito. No entanto, o técnico Alberto Valentim tem dois desfalques certos: o atacante Pedro Rocha, machucado, e o meia Vitor Bueno, que está suspenso por dois jogos por ter sido expulso, ainda pelo São Paulo, nas quartas de final da Libertadores de 2021, quando o Tricolor foi eliminado justamente pelo Verdão.

Vice-campeão Mundial, o Palmeiras terá ausências importantes para este primeiro jogo da decisão, começando pela dupla de zaga, que será 100% reserva com Kuscevic e Murilo. Isso porque, Gustavo Gómez, com Covid-19, e Luan, com lesão na coxa esquerda, estão fora de combate. Mas as baixas não param por aí. Gustavo Scarpa tem estiramento no joelho e está indisponível.Veja as informações sobre o jogo:

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Data/Horário: 23/2/2022, às 21h30Árbitro: Facundo Tello (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)VAR: Patricio Loustau (ARG)Onde acompanhar: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinicius; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; David Terans, Reinaldo e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Desfalques: Pedro Rocha (em recuperação) e Vitor Bueno (suspenso)

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson) e Atuesta (Jailson); Dudu, Rony e Raphael Veiga. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan e Gustavo Scarpa (em recuperação), Gustavo Gómez (Covid)