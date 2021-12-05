Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.Com a terceira posição garantida nesta edição do Brasileirão, o Verdão, atualmente com 62 pontos, vem de uma vitória sobre o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O Athetico, por sua vez, ocupa a 13ª posição no torneio com 45 pontos e, na última rodada, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó-SC.

ATHLETICO VOLTA A VENCER NO BRASILEIRÃO E FICA MAIS DISTANTE DA ZONA DE REBAIXAMENTO

A vitória sobre o Cuiabá, fora de casa, fez o Athletico-PR dar uma respirada do Campeonato Brasileiro. O Furacão não vencia na competição há quatro jogos e, com o triunfo, deixou um concorrente direto para trás e aumentou a distância para a Zona de Rebaixamento. A equipe paranaense não vencia desde o 2 a 1 diante do Ceará, em 10 de novembro, e acumulava três derrotas (Inter, Atlético-MG e Corinthians) e um empate, contra o São Paulo.

No Z-4, o Bahia é o primeiro time com 40 pontos, cinco a menos que o Athletico. O Grêmio, com 39 pontos, é o antepenúltimo. Sport e Chapecoense já estão rebaixados para a Série B.CRIAS DA ACADEMIA SEGUEM ENTRE OS TITULARES PARA O TÉRMINO DO BRASILEIRÃO

Em ritmo de férias, o Palmeiras já poupou os seus jogadores que mais atuaram durante a temporada, inclusive o técnico Abel Ferreira. Após o título da Libertadores, o terceiro na história do clube, as Crias da Academia e outros jogadores pouco utilizados durante o ano, disputarão as últimas partidas equipe no Campeonato Brasileiro.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Athletico-PR x Palmeiras

Data: 06 de dezembro de 2021, segunda-feira;Horário: 19h (de Brasília);Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR;Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães - FIFA/RJAssistentes: Michael Correa - RJ e Luiz Claudio Regazone - RJVAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ, Silbert Faria Sisquim - RJ e Renato Cardoso da Conceição - MG

Transmissão:– TNT SPORTS (pay-per-view para todo o Brasil); – Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativos por streaming);– Furacão Live (pay-per-view).

ATHLETICO-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Abner Vinicius, Marcinho, Léo Cittadini e Erick; Nikão, Terans e Bissoli. Técnico: Alberto Valentim

Desfalques: Ninguém; Suspensos: David Terans (terceiro cartão amarelo); Pendurados: NinguémVoltam de suspensão: Christian (terceiro cartão amarelo).

PALMEIRAS: Vinícius, Garcia, Kuscevic, Renan, Victor Luís; Matheus Fernandes, Gabriel Menino e Pedro Bicalho; Wesley, Fabinho e Gabriel Silva. Técnico: Vitor Castanheira.

Desfalques: Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Gómez, Luan, Piquerez, Jorge, Jailson, Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Patrick de Paula, Zé Rafael, Breno Lopes, Deyverson, Dudu, Luiz Adriano, Rony, Willian (poupados);Suspensos: João Martins (auxiliar técnico - 3º cartão amarelo) e Gabriel Veron (Expulso após 2º cartão amarelo); Pendurados: Weverton, Luan, Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Deyverson e Vitor Castanheira (auxiliar técnico);Voltam de suspensão: Deyverson (3º cartão amarelo).