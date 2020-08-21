Athletico-PR x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com resultados ruins na última rodada, Athletico Paranaense e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada, buscando melhorar o rendimento no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da casa começou bem a competição com duas vitórias, mas perdeu os últimos dois jogos, os visitantes ainda não venceram fora de casa e foram derrotados pelo Red Bull Bragantino na quarta-feira.

No Flu, o pensamento já começa a ser na partida da Copa do Brasil na próxima semana, mas o time de Odair Hellmann está pressionado por bons resultados. Não deve haver grandes mudanças no time titular e não há novos lesionados. No Athletico, Thiago Heleno e Nikão foram vetados pelo departamento médico.

ATHLETICO PARANAENSE X FLUMINENSEData/Hora: 22/08/2020, às 16hLocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)Auxiliares: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde ver: sem transmissão na televisão, apenas no tempo real do LANCE!ATHLETICO-PR (Técnico: Lucas Silvestre)Santos, Khellven, Felipe Aguilar (Pedro Henrique), Lucas Halter e Abner (Marcio Azevedo); Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvanio, Carlos Eduardo e Vitinho.

Lesionados: Thiago Heleno e NikãoPendurados: Thiago HelenoSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Lesionados: Hudson, Fred e FrazanPendurados: Igor Julião, Yuri e EvanilsonSuspensos: Ninguém