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Athletico-PR x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam neste sábado na Arena da Baixada em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 18:01

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 18:01

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com resultados ruins na última rodada, Athletico Paranaense e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada, buscando melhorar o rendimento no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time da casa começou bem a competição com duas vitórias, mas perdeu os últimos dois jogos, os visitantes ainda não venceram fora de casa e foram derrotados pelo Red Bull Bragantino na quarta-feira.
No Flu, o pensamento já começa a ser na partida da Copa do Brasil na próxima semana, mas o time de Odair Hellmann está pressionado por bons resultados. Não deve haver grandes mudanças no time titular e não há novos lesionados. No Athletico, Thiago Heleno e Nikão foram vetados pelo departamento médico.
ATHLETICO PARANAENSE X FLUMINENSEData/Hora: 22/08/2020, às 16hLocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)Auxiliares: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde ver: sem transmissão na televisão, apenas no tempo real do LANCE!ATHLETICO-PR (Técnico: Lucas Silvestre)Santos, Khellven, Felipe Aguilar (Pedro Henrique), Lucas Halter e Abner (Marcio Azevedo); Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvanio, Carlos Eduardo e Vitinho.
Lesionados: Thiago Heleno e NikãoPendurados: Thiago HelenoSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.
Lesionados: Hudson, Fred e FrazanPendurados: Igor Julião, Yuri e EvanilsonSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 70% das pessoas apostam na vitória do Athletico-PR, 10% acham que o Fluminense ganha e 20% acreditam no empate.

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