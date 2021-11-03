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Athletico-PR x Flamengo: em súmula, árbitro explica cartão amarelo de Renato Kayzer

O atacante do Furacão agrediu Léo Pereira e recebeu o cartão vermelho; contudo, o VAR chamou o árbitro de campo para revisão, e a expulsão de Kayzer foi retirada...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 11:42

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:42

Crédito: Reprodução/Globo
A CBF divulgou a súmula da partida entre Athletico-PR e Flamengo, que terminou empatada em 2 a 2 na última terça-feira, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Brasileirão. Nela, o árbitro Marielson Alves Silva explicou o cartão amarelo aplicado para Renato Kayzer, do Furacão, após a falta cometida em Léo Pereira, do Fla. Veja abaixo:> ATUAÇÕES: Gabigol e Michael vão bem em empate frustrante do Flamengo- Por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola - escreveu o árbitro.
No lance, Renato Kayzer acerta Léo Pereira com socos e um chute. Assim, Marielson apresentou o cartão vermelho direito para o atacante do Athetico-PR. Entretanto, o árbitro foi chamado ao VAR, reviu o lance e trocou a cor do cartão para amarelo.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
A anulação da expulsão gerou revolta por parte da torcida, jogadores e dirigentes do Flamengo. Por meio de uma rede social, Bruno Henrique, que não jogou pois cumpria suspensão automática, e o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee criticaram o fato (veja mais aqui).
Além deles, o técnico Renato Gaúcho, durante a entrevista coletiva, fez duras críticas ao VAR. O treinador disse que o recado que foi passado com a não expulsão é de que "pode agressão no futebol".

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