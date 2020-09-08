Athletico-PR x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quarta, Botafogo e Athletico-PR duelam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, às 17h30. Com cinco empates em sete jogos, o Glorioso busca se recuperar na competição e quebrar um longo jejum. Desde 2008, a equipe carioca não vence o Furacão em Curitiba e está há quatro jogos sem conquistar uma vitória no campeonato.

Com oito pontos, o time de General Severiano deposita suas esperanças no marfinense Salomon Kalou, que marcou o seu primeiro gol pelo clube no empate contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Ele entrou bem no time e a tendência é crescer de rendimento conforme for tendo mais ritmo de jogo.

Após as lesões de Guilherme, Lucas Barros e a saída de Danilo Barcelos, o treinador só tinha duas opções para a posição. Hugo, jovem de 18 anos, da base, que jamais fez um jogo pelo profissional, e Rafael Forster, zagueiro, que atuaria improvisado pela esquerda.

No entanto, o lateral esquerdo Victor Luis foi liberado pelo departamento médico do clube e foi relacionado para o jogo. Recuperado de uma cirurgia de apendicite, o retorno do jogador depende da opção do técnico Paulo Autuori, que também contará com Carlos Rentería, que já foi regularizado e pdoerá fazer a sua estreia pelo Alvinegro. O Athletico-PR, por sua vez, não vence há cinco jogos e está com o mesmo número de pontos do rival Coritiba, primeira equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a demissão de Dorival Júnior, Eduardo Barros segue como técnico interino do Furacão para a sequência da temporada.

Ele contará com o retorno de cinco jogadores do elenco. O zagueiro Thiago Heleno, o lateral Jonathan e o atacante Nikão, ambos liberados pelo Departamento Médico. Além do volante Wellington, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Vasco, no último domingo. FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x BOTAFOGO

Data-Hora: 09-09-20 - 17h30Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Onde acompanhar: Tempo real do LANCE! / O jogo não tem transmissão programada para o Brasil.

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique (Thiago Heleno), Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Fabinho, Geuvânio (Nikão) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barros

Suspenso: Lesionado: VitinhoPoupado:

BOTAFOGO: Gatito; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre, Honda; Bruno Nazário, Kalou, Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori

Suspenso: -Lesionado: Marcinho (transição), Guilherme Santos (Coxa esquerda), Luís Henrique (pubalgia)Pendurados: Barrandeguy e Matheus Babi

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