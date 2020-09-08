Athletico-PR procura Corinthians para trocar Wellington por Camacho

Crédito: Montagem/Athletico-PR/Corinthians

O Athletico-PR procurou o Corinthians para propor uma troca de jogadores, mas neste momento o negócio não deve ir para frente. Os dirigentes paranaenses querem trazer Camacho de volta para Curitiba, enquanto oferecem mandar Wellington para o Parque São Jorge. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.De acordo com a apuração da reportagem, o Timão não tem interesse nessa troca, apesar de Tiago Nunes já ter trabalhado com Wellington, o que poderia ser um ponto favorável para a negociação. No entanto, é bastante improvável que ela aconteça, uma vez que Camacho voltou a ser titular e o elenco já conta com opções semelhantes às características volante do Furacão.

No outro lado da história, está o Athletico-PR, que não esconde o interesse de trazer de volta Camacho, jogador que defendeu o clube entre 2018 e 2019. Ao mesmo tempo, tenta incluir Wellington em alguma negociação, já que seu contrato termina no fim deste ano e não há acordo para renovação. Os paranaenses já tentaram envolvê-lo em troca com o Grêmio, mas sem sucesso.Tanto Camacho, que tem contrato com o Timão até o fim de 2022, quanto Wellington entraram em campo em menos de sete jogos pelo Brasileirão, o que permite que ambos ainda possam defender outro clube na competição. Recentemente, Corinthians e Athletico-PR negociaram a ida de Pedro Henrique e Richard para Curitiba, mas ao que tudo indica, não deve fechar essa troca.

REVOLTA NAS REDES SOCIAIS

A ida de Wellington para o Timão também esbarra em um episódio de 2017 em que o volante se envolveu, quando, ainda pelo São Paulo, fez uma brincadeira desrespeitosa contra o Alvinegro ao se referir ao fato de sua mala estar aberta.

- Ainda bem que é o no São Paulo, imagine no Corinthians - disse.