Athletico-PR pede ao Cruzeiro o retorno do atacante Guilherme Bissoli

O Athletico-PR solicitou o retorno do atacante Guilherme Bissoli, que está emprestado à Raposa até o fim da temporada 2021. O jogador, desde de abril no clube mineiro, vai repor a perda de Matheus Babi, que ficará fora de seis a oito meses se recuperando de uma cirurgia no joelho. A informação inicial do pedido foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. Bissoli tem 11 jogos com a camisa do, cinco como titular, marcando apenas um gol. Com o técnico Mozart Santos, o jogador tem tido menos chances na equipe, principalmente após o retorno de Marcelo Moreno da Copa América.