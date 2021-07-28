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Athletico-PR pede ao Cruzeiro o retorno do atacante Guilherme Bissoli

O jogador está emprestado ao time azul até o fim do ano é deve deixar a Raposa em breve...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 19:16

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 19:16

Crédito: Bissoli não tem tido chances com Mozart Santos e deve voltar para o Furacão-(Gustavo Aieixo/Cruzeiro
O Athletico-PR solicitou o retorno do atacante Guilherme Bissoli, que está emprestado à Raposa até o fim da temporada 2021. O jogador, desde de abril no clube mineiro, vai repor a perda de Matheus Babi, que ficará fora de seis a oito meses se recuperando de uma cirurgia no joelho. A informação inicial do pedido foi veiculada pelo GE e confirmada pelo L!. Bissoli tem 11 jogos com a camisa do, cinco como titular, marcando apenas um gol. Com o técnico Mozart Santos, o jogador tem tido menos chances na equipe, principalmente após o retorno de Marcelo Moreno da Copa América.

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