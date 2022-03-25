Athletic x Cruzeiro. Onde assistir, proáveis times e desfalques

Athletic e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste sábado, 26 de março, ás 16h30, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, no Mineirão. A Raposa está em vantagem, pois venceu o duelo de ida por 2 a 0 e pode perder o confronto por até um gol de diferença, que voltará à decisão Estadual depois de estar ausente nos anos de 2020 e 2021. O técnico Paulo Pezzolano colocará o que tem de melhor em campo e espera repetir o bom futebol do primeiro jogo, quando fez o placar para reverter a vantagem do Esquadrão de Aço e ainda ficar à frente do rival. A equipe de São João Del Rey precisa de pelo menos dois gols de diferença para chegar à uma inédita final, que será disputada no dia 3 de abril, pois joga por dois resultados iguais, neste caso, com a derrota na ida, um 2 a 0 na volta resolverá os problemas para a classificação. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATHLETIC x CRUZEIRO Data: 26 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Frederico Soares VilarinhoOnde assistir: Globo Minas, SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)
Pedrão, Walisson Silva, Danilo, Sidimar e Vinicius Silva, Diego Fumaça, Walisson, Antônio Falcão e Alasson (Willian Mococa); Douglas Santos e Raphael Lucas Desfalques; nenhum CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Vitor Roque), Waguininho e Edu Desfalques: nenhum