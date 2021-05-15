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futebol

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Na reta final do Campeonato Espanhol, torneio segue indefinido e time de Zidane luta pelo bicampeonato. Equipes chegam bem desfalcadas para o duelo no País Basco...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 14:31
Crédito: AFP
A reta final do Campeonato Espanhol está pegando fogo e quatro times lutam pelo título a duas rodadas do término da competição. Neste domingo, pela 37ª jornada, o Real Madrid visita o Athletic Bilbao, às 13h30 (de Brasília), no Estádio San Mamés, no País Basco.
+ Veja a tabela da La LigaAntes do jogo, o técnico Marcelino García Toral disse que o Athletic Bilbao vai tentar dificultar as coisas para o Real Madrid neste domingo.
- Creio que vamos competir muito bem amanhã. É um jogo muito atrativo contra um adversário que vai exigir muito da nossa parte. Nossa ideia será deixá-los o mais desconfortável ​​possível - disse Marcelino.
O técnico Zinédine Zidane disse que sua única preocupação é no jogo do Real Madrid, e que, antes de pensar em outros resultados, sua equipe precisa primeiro vencer para somar os três pontos.
- Vamos procurar entrar bem no jogo e ser competitivos os 90 minutos, tal como no último jogo. Temos apenas de concentrar-nos naquilo que podemos controlar, como é o caso do jogo de amanhã. O resto não podemos controlar. Queremos somar os três pontos. Vamos enfrentar um adversário muito bom, que está a fazer as coisas muito bem, e vamos dar tudo - disse Zizou.
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao x Real MadridCampeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 16/05/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)Árbitro: Antonio Miguel Mateu LahozAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Diego Sánchez RojoOnde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS TIMES
ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino García Toral)Unai Simón; De Marcos, Núñez, Martínez e Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor e Morcillo; Iñaki Williams e Raúl García.
Desfalques: Nolaskoain, Ander Capa, Lekue, Muniain e Yuri Berchiche (lesionados); Iñigo Vicente (dúvida).
REAL MADRID (Técnico: Zinédine Zidane)Courtois; Odriozola, Eder Militão, Nacho e Gutiérrez; Valverde, Casemiro e Modric; Vini Jr., Benzema e Rodrygo.
Desfalques: Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos e Mendy (lesionados); Varane (dúvida); Kroos (em isolamento).

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