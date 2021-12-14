Athirson se despede da FlaTV: 'Deixo o meu até breve com o coração repleto de gratidão'

Depois de assinar com a Record TV para comentar o Campeonato Carioca de 2022, Athirson se despediu da FlaTV, onde era o comentarista fixo da canal oficial do Flamengo no YouTube. - A gradeço imensamente a toda a direção da FLATV pela oportunidade e confiança no meu trabalho durante a temporada 2021. Sou grato pelos aprendizados, amigos e todos os momentos inesquecíveis que vivi com vocês. Hoje deixo o meu até breve com o coração repleto de gratidão a todos! - publicou o ex-lateral-esquerdo do Fla, em seu perfil no Instagram. Antes da Record, Athirson comentou a final do Campeonato Carioca de 2020, que teve transmissão do SBT. Na TV, o ex-lateral também teve passagens pela Fox Sports, entre 2013 e 2015.