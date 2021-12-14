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Athirson se despede da FlaTV: 'Deixo o meu até breve com o coração repleto de gratidão'

Ex-lateral do Rubro-Negro comentará o Carioca de 2022 pela Record TV ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 16:40

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:40

Depois de assinar com a Record TV para comentar o Campeonato Carioca de 2022, Athirson se despediu da FlaTV, onde era o comentarista fixo da canal oficial do Flamengo no YouTube. - A gradeço imensamente a toda a direção da FLATV pela oportunidade e confiança no meu trabalho durante a temporada 2021. Sou grato pelos aprendizados, amigos e todos os momentos inesquecíveis que vivi com vocês. Hoje deixo o meu até breve com o coração repleto de gratidão a todos! - publicou o ex-lateral-esquerdo do Fla, em seu perfil no Instagram. Antes da Record, Athirson comentou a final do Campeonato Carioca de 2020, que teve transmissão do SBT. Na TV, o ex-lateral também teve passagens pela Fox Sports, entre 2013 e 2015.
Desde 2021, a emissora paulista transmite o Campeonato Carioca. Na última oportunidade, as partidas foram narradas pelo locutor Lucas Pereira e contou com comentários do ex-zagueiro tetracampeão mundial Ricardo Rocha.
Crédito: AthirsondeixaaFlaTV,ondeeracomentarista(Foto:Reprodução/FlaTV

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