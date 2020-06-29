'Atenção, Gareca!': estreia de Lecaros pelo Botafogo chama atenção no Peru

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bastaram oito minutos para Alexander Lecaros marcar presença em sua estreia pelo Botafogo. O peruano deu a assistência para o gol de Caio Alexandre, o último na goleada de 6 a 2 sobre a Cabofriense, no último domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. A atuação do atacante foi destaque em seu país-natal.

Foi a primeira vez que Lecaros entrou em campo. Contratado em janeiro, o jogador de 20 anos vinha fazendo um trabalho para se fortalecer fisicamente desde então. A oportunidade surgiu e ele correspondeu. O jornal "Líbero" fez uma chamada com Ricardo Gareca, técnico da seleção do Peru, pedindo para ele ter atenção no jogador do Glorioso.

"Apesar do ex-jogador do Real Garcilaso ter entrado nos minutos finais, os aproveitou ao máximo com uma grande jogada individual para assistir o seu companheiro Caio Alexandre, que finalizou para colocar o 6 a 2 na partida válida pelo Campeonato Carioca"

"Um detalhe que não pode passar despercebido é que o treinador do Botafogo e responsável pela estreia de Lecaros é um conhecido do futebol nacional. Se trata de Paulo Autuori, que chegou a comandar o Alianza Lima, o Sporting Cristal e a Seleção Nacional", escreveu o portal.