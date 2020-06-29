'Atenção, Gareca!': estreia de Lecaros pelo Botafogo chama atenção no Peru

Bastaram oito minutos para Alexander Lecaros marcar presença em sua estreia pelo Botafogo. O peruano deu a assistência para o gol de Caio Alexandre, o último na goleada de 6 a 2 sobre a Cabofriense, no último domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. A atuação do atacante foi destaque em seu país-natal.
Foi a primeira vez que Lecaros entrou em campo. Contratado em janeiro, o jogador de 20 anos vinha fazendo um trabalho para se fortalecer fisicamente desde então. A oportunidade surgiu e ele correspondeu. O jornal "Líbero" fez uma chamada com Ricardo Gareca, técnico da seleção do Peru, pedindo para ele ter atenção no jogador do Glorioso.
"Apesar do ex-jogador do Real Garcilaso ter entrado nos minutos finais, os aproveitou ao máximo com uma grande jogada individual para assistir o seu companheiro Caio Alexandre, que finalizou para colocar o 6 a 2 na partida válida pelo Campeonato Carioca"
"Um detalhe que não pode passar despercebido é que o treinador do Botafogo e responsável pela estreia de Lecaros é um conhecido do futebol nacional. Se trata de Paulo Autuori, que chegou a comandar o Alianza Lima, o Sporting Cristal e a Seleção Nacional", escreveu o portal.
Lecaros, aos poucos, vai ganhando chances no clube de General Severiano. A equipe comandada por Paulo Autuori retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30, contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro.E MAIS:Caio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável'Visual de Honda chama atenção e rende comentários nas redes sociaisTaça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quintaJovens da base são destaques do Botafogo no retorno do CariocaMontenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do Botafogo E MAIS: