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'Até a última gota de suor': Elenco do Flamengo se manifesta nas redes sociais após vitória sobre o Inter

Após assumir a liderança do Brasileirão na penúltima rodada, jogadores rubro-negros comemoram o triunfo no Maracanã...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 20:48
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dada a importância da partida, a vitória sobre o Internacional neste domingo foi muito celebrada pelos jogadores do Flamengo no gramado do Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança na penúltima rodada e fica a apenas um jogo de conquistar o título do Brasileirão. Horas depois do apito final, os atletas se manifestaram nas redes sociais e destacaram o espírito competitivo da equipe. Confira as publicações abaixo:
+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do Flamengo + Simule os resultados da última rodada do Brasileirão
Líder com 71 pontos, o Flamengo chega à última rodada dependendo apenas de si para ser campeão brasileiro. O último jogo será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. No mesmo horário, o vice-líder Inter, que tem 69 pontos, recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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