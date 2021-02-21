'Até a última gota de suor': Elenco do Flamengo se manifesta nas redes sociais após vitória sobre o Inter

Dada a importância da partida, a vitória sobre o Internacional neste domingo foi muito celebrada pelos jogadores do Flamengo no gramado do Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a liderança na penúltima rodada e fica a apenas um jogo de conquistar o título do Brasileirão. Horas depois do apito final, os atletas se manifestaram nas redes sociais e destacaram o espírito competitivo da equipe. Confira as publicações abaixo: