  • Atalanta faz consulta sobre Artur: saiba as contratações, saídas e sondagens do RB Bragantino para 2022
Atalanta faz consulta sobre Artur: saiba as contratações, saídas e sondagens do RB Bragantino para 2022

Destaque do Red Bull Bragantino ao longo de 2021, o atacante pode deixar o clube de Bragança Paulista após ser o principal jogador da equipe ao longo do ano...
LanceNet

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:01

Grande destaque do RB Bragantino ao longo de 2021, principalmente após a saída de Claudinho para o Zenit, Artur chamou a atenção de clubes da Europa e deve estar de saída do Massa Bruta. De acordo com o "GE", a Atalanta fez uma consulta sobre os valores para tirar o camisa 7 de Bragança. No entanto, o plano do Bragantino seria vendê-lo para outra equipe gerenciada pela Red Bull, o Leipzig, da Alemanha. O Barcelona, segundo o jornalista Diego Perez, também tem interesse no atacante.+ Paulinho encaminhado com o Corinthians, Flamengo atrás de técnico, Palmeiras com pacotão… A manhã do Mercado!
CONTRATAÇÕES DO RB BRAGANTINOO Braga ainda não se movimentou no mercado e segue sem reforços para a próxima temporada, visando peças chaves para o elenco. O atacante Morato, que estava no Vasco, retorna após período de empréstimo.
JOGADORES NA MIRAO Red Bull Bragantino não divulgou nenhum nome que esteja negociando ou especulando para a temporada 2022.
QUEM SAIU Vários jogadores que estavam emprestados ao Massa Bruta retornam para as suas equipes em 2022, entre eles o zagueiro Natan, o lateral-direito Rafael Luiz, os meias Eric Ramires e Tomás Cuello e o atacante Helinho. O lateral-esquerdo Edimar não teve o seu contrato renovado e também deixou o clube.
QUEM PODE SAIRA Atalanta enviou emissários para acompanhar jogos recentes do Red Bull Bragantino e fez uma consulta sobre Artur. O Massa Bruta, contudo, deseja negociá-lo ao RB Leipzig. Com preço acessível para a nova realidade do Barcelona, Artur também encaixa bem nos planos do Barcelona, que pode apresentar uma oferta em breve.
TIME-BASE DE 2022Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Emiliano Martinez, Jadsom, Artur e Praxedes; Alerrandro e Ytalo. Treinador: Maurício Barbieri.
DESAFIOS PARA 2022Após chegar na final da Sul-americana e sair derrotado para o Athletico-PR, o Bragantino focou totalmente em alcançar uma vaga na Copa Libertadores 2022 via Brasileirão e conseguiu. Com seu maior objetivo conquistado, o Massa Bruta segue com o projeto junto ao patrocinador para alcançar voos ainda maiores em nível nacional e internacional.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​26/01 - Mirassol x RB Bragantino - Campeonato Paulista30/01 - RB Bragantino x Guarani - Campeonato Paulista02/01 - RB Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista06/02 - Ferroviária x RB Bragantino - Campeonato Paulista09/02 - RB Bragantino x Inter de Limeira - Campeonato Paulista
Tópicos Relacionados

bragantino
Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

