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Atacantes do Santos não marcam gols há 50 dias

Último gol marcado por um atacante do Peixe aconteceu no dia 5 de agosto...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 18:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Há 50 dias um atacante do Santos não balança as redes. A última vez que um atacante do Peixe marcou um gol foi na vitória por goleada sobre a Juazeirense por 4 a 0, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no dia 5 de agosto. Na ocasião, Marcos Leonardo fez o quarto da equipe, nos acréscimos.Desde então, o Santos teve apenas sete gols marcados em treze jogos. Três de Carlos Sánchez, dois do meia Gabriel Pirani, um de Madson e um gol contra.
O Peixe não balançou as redes em oito desses treze jogos depois da goleada sobre a Juazeirense. O artilheiro da equipe na temporada é Kaio Jorge, com 8 gols, que deixou o clube no final de agosto.Marinho lidera a artilharia do clube no atual elenco, com 7 gols. Atrás do camisa 11, os meias Sánchez e Gabriel Pirani e o atacante Marcos Guilherme possuem 5 gols.

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