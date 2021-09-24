Atacantes do Santos não marcam gols há 50 dias

Há 50 dias um atacante do Santos não balança as redes. A última vez que um atacante do Peixe marcou um gol foi na vitória por goleada sobre a Juazeirense por 4 a 0, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no dia 5 de agosto. Na ocasião, Marcos Leonardo fez o quarto da equipe, nos acréscimos.Desde então, o Santos teve apenas sete gols marcados em treze jogos. Três de Carlos Sánchez, dois do meia Gabriel Pirani, um de Madson e um gol contra.