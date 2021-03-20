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Atacantes do Flamengo vibram com golaços e analisam vitória para 'dar ritmo' ao 'elenco de craques'

Rodrigo Muniz (2), Pedro e Vitinho marcaram os gols da vitória sobre o Resende, nesta sexta, que deu a liderança ao Rubro-Negro na Taça Guanabara...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 23:37
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo não deu chance para zebra e, nesta sexta-feira, goleou o Resende por 4 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Dos gols, todos foram marcados por atacantes: Rodrigo Muniz (2), Pedro e Vitinho.+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Destaque para Rodrigo Muniz, que chegou a quatro gols em quatro jogos e, agora, é um dos artilheiros da competição. Já Pedro e Vitinho marcaram em suas respectivas partidas de estreia na temporada.
Veja o que o trio falou logo após a partida (ao PPV do Cariocão):
RODRIGO MUNIZ
- Muito feliz pelos gols, por poder ajudar a equipe. Trabalhei bastante a semana. Sabia que ia voltar a rapaziada. Graças a Deus fui feliz por ter feito dois gols.
PEDRO
- Foi um grande jogo da equipe, se trata o primeiro de muitos no campeonato, mas o mais importante foi a vitória, poderíamos até ter feito mais.
VITINHO
- Nós fizemos o que o Mauricinho pediu para a gente. É bom começar fazendo gols, vencendo um jogo desses, que dá ritmo para a gente. O nosso elenco é repleto de craques, então a gente está sempre tentando fazer o melhor.
Agora, o Flamengo terá o segundo clássico da temporada pela frente. O próximo jogo será contra o Botafogo, nesta quarta, às 21h35, no Nilton Santos.

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