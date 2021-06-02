Atacante Zé Eduardo é afastado por mais 80 dias pelo Cruzeiro

O atacante Zé Eduardo segue sua luta para voltar ao futebol. Eles está afastado desde fevereiro, quando foi constatada uma alteração cardíaca, que ainda não tem diagnóstico definido. Desde então, o jogador foi afastado para avaliações médicas a fim de conseguir fazer o diagnóstico correto. E o calvário de Zé Eduardo ainda está longe do fim. O Cruzeiro informou nesta quarta-feira, 2 de junho, que manterá o atacante fora dos trabalhos por mais 80 dias, para ir mais à fundo no seu caso. confira a nota da Raposa sobre o caso. O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atacante Zé Eduardo necessitará permanecer afastado das atividades de atleta profissional por mais 80 dias. Durante a pré-temporada, exames detalhados realizados pelo Cruzeiro Esporte Clube apontaram alterações cardíacas no jogador. Desde então, Zé Eduardo está em estágio de repouso, acompanhado de maneira multidisciplinar pelo Clube. Nas últimas avaliações foram constatadas melhoras no quadro, porém, os parâmetros ainda indicam que o protocolo adequado para o momento é a manutenção do afastamento das atividades físicas. Após este período de 80 dias, o atacante repetirá os exames e, caso estes apresentem resultados satisfatórios, poderá retomar sua rotina de treinamentos e jogos.