Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Zé Eduardo é afastado por mais 80 dias pelo Cruzeiro

o clube ainda não liberou o jogador para voltar a treinar devido a um alteração cardíaca  constatada em fevereiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 18:36

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 18:36

Crédito: Z[e Eduardo não pôde ser liberado mais uma vez para os trabalhos de campo -(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Zé Eduardo segue sua luta para voltar ao futebol. Eles está afastado desde fevereiro, quando foi constatada uma alteração cardíaca, que ainda não tem diagnóstico definido. Desde então, o jogador foi afastado para avaliações médicas a fim de conseguir fazer o diagnóstico correto. E o calvário de Zé Eduardo ainda está longe do fim. O Cruzeiro informou nesta quarta-feira, 2 de junho, que manterá o atacante fora dos trabalhos por mais 80 dias, para ir mais à fundo no seu caso. confira a nota da Raposa sobre o caso. O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atacante Zé Eduardo necessitará permanecer afastado das atividades de atleta profissional por mais 80 dias. Durante a pré-temporada, exames detalhados realizados pelo Cruzeiro Esporte Clube apontaram alterações cardíacas no jogador. Desde então, Zé Eduardo está em estágio de repouso, acompanhado de maneira multidisciplinar pelo Clube. Nas últimas avaliações foram constatadas melhoras no quadro, porém, os parâmetros ainda indicam que o protocolo adequado para o momento é a manutenção do afastamento das atividades físicas. Após este período de 80 dias, o atacante repetirá os exames e, caso estes apresentem resultados satisfatórios, poderá retomar sua rotina de treinamentos e jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados