Atacante Wesley explica treino online do Palmeiras desta terça

O Palmeiras voltou a realizar treinamento acompanhado e orientado à distância pela comissão técnica nesta terça-feira. O resumo do trabalho foi publicado em vídeo no canal oficial do clube no YouTube, com uma explicação do foco das atividades dada pelo atacante Wesley.

- Fizemos um pouco de força, resistência e agilidade. Esse método de trabalho nos ajuda bastante a manter a nossa forma física para, quando voltarmos, voltarmos melhores, e nos aproximando bastante dos nossos companheiros, no dia a dia - comentou o jogador.E MAIS:Após 21 anos, Alex lembra ao L! 'noite perfeita' contra RiverLuiz Adriano elogia Palmeiras pelos treinamentos onlineRony fala em retorno de treinos na 2ª, mas clube descartaConfira o vídeo da TV Palmeiras com o resumo do treino desta terça-feira: E MAIS: