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Atacante Wesley explica treino online do Palmeiras desta terça

Clube divulgou vídeo em seu canal oficial no YouTube com o resumo da atividade realizada com o elenco e o jogador formado nas categorias de base do Verdão deu alguns detalhes...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 21:54

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 21:54

Crédito: O atacante Wesley deu detalhes do foco do treinamento à distância desta terça-feira (Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras voltou a realizar treinamento acompanhado e orientado à distância pela comissão técnica nesta terça-feira. O resumo do trabalho foi publicado em vídeo no canal oficial do clube no YouTube, com uma explicação do foco das atividades dada pelo atacante Wesley.
- Fizemos um pouco de força, resistência e agilidade. Esse método de trabalho nos ajuda bastante a manter a nossa forma física para, quando voltarmos, voltarmos melhores, e nos aproximando bastante dos nossos companheiros, no dia a dia - comentou o jogador.E MAIS:Após 21 anos, Alex lembra ao L! 'noite perfeita' contra RiverLuiz Adriano elogia Palmeiras pelos treinamentos onlineRony fala em retorno de treinos na 2ª, mas clube descartaConfira o vídeo da TV Palmeiras com o resumo do treino desta terça-feira: E MAIS:

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