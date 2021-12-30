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Atacante treinado por Sousa e Jesus cita diferenças e diz o que Flamengo pode esperar do novo técnico

Evandro Brandão foi treinado pelo ex-comandante do Rubro-Negro, que teve sucesso estrondoso em um ano, e o atual comandante, anunciado nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 19:03

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 19:03

O Flamengo oficializou a chegada de Paulo Sousa na última quarta-feira e, no dia 10 de janeiro, data de reapresentação do elenco, os jogadores rubro-negros terão o primeiro contato com o português. E Evandro Brandão, atleta que atuou com o comandante e também com Jorge Jesus, fez uma comparação entre os perfis dos treinadores e disse o que o clube pode esperar de Sousa:- São treinadores exigentes, detalhistas e fortes na sua comunicação, mas têm as suas diferenças também. O Paulo Sousa não é uma pessoa tão dura quanto o Mister Jorge Jesus, é uma pessoa mais tranquila quando tem que ser. Mas se as coisas não correrem bem, se tiver que dar murro na mesa, ele dará. Os jogadores não escapam - disse Brandão, atacante angolano, emendando em entrevista à "ESPN Brasil":
- Os torcedores podem contar com um Flamengo não tão agressivo quanto o do Jorge Jesus, mas o Paulo gosta que as equipes pratiquem um bom futebol e dominem seus adversários. É um pouco da imagem que ele tinha como jogador: muito aguerrido, mas que gostava de jogar a bola. Ele deverá transmitir isso para os atletas.
Evandro Brandão foi atleta de Jesus no Benfica, na temporada 2009/10, quando ainda estava se projetando para os profissionais. Já com Paulo Sousa, trabalhou em 2011/12, quando foi treinado no Videoton, da Hungria.
Em tempo: Paulo Sousa deixou a seleção polonesa e assinou com o Flamengo até dezembro de 2023.
Crédito: PresenteepassadodoFlamengo:PauloSousaeJorgeJesus(Fotos:VicenzoPinto/AFP;MiguelRiopa/AFP

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