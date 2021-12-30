Atacante treinado por Sousa e Jesus cita diferenças e diz o que Flamengo pode esperar do novo técnico

O Flamengo oficializou a chegada de Paulo Sousa na última quarta-feira e, no dia 10 de janeiro, data de reapresentação do elenco, os jogadores rubro-negros terão o primeiro contato com o português. E Evandro Brandão, atleta que atuou com o comandante e também com Jorge Jesus, fez uma comparação entre os perfis dos treinadores e disse o que o clube pode esperar de Sousa:- São treinadores exigentes, detalhistas e fortes na sua comunicação, mas têm as suas diferenças também. O Paulo Sousa não é uma pessoa tão dura quanto o Mister Jorge Jesus, é uma pessoa mais tranquila quando tem que ser. Mas se as coisas não correrem bem, se tiver que dar murro na mesa, ele dará. Os jogadores não escapam - disse Brandão, atacante angolano, emendando em entrevista à "ESPN Brasil":