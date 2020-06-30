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Atacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinos

O jogador do Cruzeiro estava com suspeita de contágio pela doença, mas seus exames foram aprovados e o atleta liberado para trabalhar na Toca da Raposa...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 21:01
Crédito: Thiago já está trabalhando com os companheiros na Toca da Raposa II-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Thiago, que teve anteriormente seus exames com resultados inconclusivos para Covid-19, testou negativo em testes feitos recentemente e já voltou às atividades com o restante do elenco na manhã desta segunda-feira, 29 de junho, na Toca da Raposas 2. Após o resultado dos exames inconclusivos, Thiago seguiu os protocolos de segurança e saúde, permaneceu em quarentena em casa por 15 dias e repetiu os testes, que deram negativo.E MAIS:Governo de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoBoa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalResgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderDiante disso, o atacante se juntou aos demais jogadores e estará à disposição do técnico Enderson Moreira. Com o retorno de Thiago, o Cruzeiro não tem mais nenhum atleta afastado dos treinos por causa de exames inconclusivos ou positivos para a Covid-19. E MAIS:Cruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na Europa E MAIS:

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